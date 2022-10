Biella, nuovo appuntamento in biblioteca: presenti Danilo Ragona e Luca Paiardi

La Biblioteca Civica di Biella in collaborazione con Solidarietà e Lavoro ha in programma per oggi, giovedì 29 settembre, alle 18, l'evento culturale con Danilo Ragona e Luca Paiardi che presentano "Viaggio Italia around the world. Due ragazzi in carrozzina alla scoperta del mondo da un altro punto di vista". Modera Luisa Pavesi, interprete LIS Valentina Magni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.