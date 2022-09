Valle Elvo in lutto per la morte di Valmore Pozzato, il ricordo del sindaco di Muzzano (foto dalla pagina Facebook di Roberto Favario)

Dolore in Valle Elvo per la morte di Valmore Pozzato. A rendergli omaggio, a funerali avvenuti, il sindaco di Muzzano Roberto Favario sui propri canali social: “Per tanti anni dipendente del comune di Muzzano e qui, nella foto del 2009, quando lo premiammo in Pro Loco a Graglia per la sua dedizione alla realizzazione di presepi e tanto altro volontariato per la comunità. Una persona modesta, delicata e volenterosa come poche se ne incontrano. Buon viaggio Valmore!”.