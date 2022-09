“L'acqua è inquinata, mi faccia entrare”, anziana di Roppolo non ci casca e gli chiude la porta in faccia (foto di repertorio)

Non è andato a segno il tentativo di truffa, registrato ieri nel comune di Roppolo. Stando alle ricostruzioni del caso, uno sconosciuto si sarebbe presentato alla porta di un'anziana spacciandosi per il tecnico dell'acqua. Si trovava lì, a suo dire, per effettuare alcuni controlli.

“L'acqua è inquinata” avrebbe dichiarato alla signora di 83 anni. Tuttavia, la stessa non si è fatta cogliere impreparata: anzi, non gli ha proprio dato attenzione e, dopo pochi istanti, gli avrebbe chiuso la porta in faccia impedendogli di entrare.

L'uomo si è poi allontanato velocemente dall'abitazione prima dell'arrivo dei Carabinieri: a loro, la pensionata avrebbe fornito anche un ritratto dell'individuo, descritto dalla corporatura robusta e con un cappellino in testa. Indagano i militari dell'Arma.