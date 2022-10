Incidente in Super tra auto e carro bestiame all'uscita di Cerreto Castello FOTO

Tamponamento tra auto e carro bestiame intorno alle 12.30 di oggi, 29 settembre, in Superstrada. Il sinistro è avvenuto in prossimità dell'uscita di Cerreto Castello, in direzione Cossato, per cause ancora da accertare.

Stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi e la regolamentazione del traffico, ora rallentato per consentire le rimozione dei mezzi. Al momento, è aperta una sola corsia.