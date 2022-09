Il cancello è aperto e due cani di grossa taglia vanno in strada: passanti spaventate chiamano il 112

È stato sanzionato per omessa custodia degli animali il proprietario dei due cani di grossa taglia che si sono allontanati dalla sua abitazione.

È successo ieri, 28 settembre, a Biella: stando alle ricostruzioni del caso, i due quattrozampe avrebbero approfittato del cancello aperto per raggiungere la strada. In quell'istante, alcune donne stavano passeggiando e, temendo per la loro incolumità, hanno allertato le forze dell'ordine. Non sono state aggredite.

Sul posto si sono portati i Carabinieri per gli accertamenti di rito che hanno portato alla sanzione del titolare dei cani.