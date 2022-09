Cervo investito nella notte, 29enne alla guida in Pronto Soccorso

È stato trasportato al Pronto Soccorso di Biella per accertamenti il conducente dell'auto che si è visto sbucare davanti un enorme esemplare di cervo in mezzo alla strada. L'impatto è stato devastante, tanto che è stato necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuovere il mezzo, non più marciante.

Il fatto è avvenuto ieri sera, 28 settembre, a Cerreto Castello. Sul posto, oltre ai Carabinieri e al personale addetto al recupero degli animali selvatici, anche il personale sanitario del 118 per l'assistenza al 29enne alla guida.

