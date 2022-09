Biella, incidente alla rotonda di piazza Adua: giovane in monopattino finisce in ospedale (foto di newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco fa all’interno della rotonda di piazza Adua, a Biella. Coinvolti un’auto e un giovane a bordo del suo monopattino. Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.