Residenti notano un'auto sospetta, in sosta col motore acceso, e insospettiti allertano il 112. In realtà era un uomo che si stava riposando all'interno del mezzo. È successo intorno alle 11 di ieri, 28 settembre, in un parcheggio di Chiavazza: una volta sul posto, i Carabinieri hanno identificato l'occupante.