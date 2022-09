Passione di Sordevolo al fianco delle Marche, l'invito di Patelli: “Venite a vederla”

“Se potete, domenica 2 ottobre alle 15:30, venite a vedere la rappresentazione straordinaria della La Passione Di Sordevolo, recitata dai bambini, per aiutare gli amici delle Marche, colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre che ha fatto perdere la vita a 11 persone, tra cui Mattia, un bimbo di 8 anni, 50 i feriti, oltre 150 gli sfollati. Io ci sarò”.

Lo scrive, sui propri canali social, l'esponente della Lega Cristina Patelli. E aggiunge: “Insieme all'onorevole Mario Lolini, commissario della Lega in Toscana, ne abbiamo acquistati diversi e li abbiamo già consegnati al Questore di Biella, in occasione della Festa della Polizia. La partecipazione del pubblico alla recita sarà sinonimo di sensibilità e fratellanza. Ringrazio l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo per questa grande dimostrazione di vicinanza e solidarietà”.