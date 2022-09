Cossato in festa per i primi 40 anni del Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’

C’era molta gente, venerdì sera, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cossato, per assistere alla festa, svoltasi in occasione dei primi 40 anni di attività del Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’, sorto a fine luglio del 1982, per iniziativa di un’anziana donna, Maria Bianco, vedova e senza figli, che abitava alla frazione Mino e lanciò l’idea di aiutare gli anziani ed i disabili.

In apertura, il presidente dell’associazione Franco Graziola, unico ad aver fatto parte, ininterrottamente, del sodalizio, dopo aver porto un cordiale benvenuto ai presenti, ha ringraziato il vicario don Fulvio Dettoma per l’ospitalità, le autorità per la loro gradita presenza: il sindaco Enrico Moggio, il presidente del Cissabo Stefano Ceffa ed il presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale Mariano Zinno. Quindi Graziola ha avuto parole di viva gratitudine per i professori ed i ragazzi del coro e dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo di Cossato per essersi resi disponibili ad esibirsi, quella sera, come attività didattica.

Subito dopo, hanno preso la parola il sindaco ed il presidente del Cissabo, che hanno messo in risalto il grosso contributo in campo sociale dato dal Fondo Maria Bianco, in questi 40 anni, nonché la grande sensibilità e la discrezione con la quale i volontari dell’associazione hanno sempre operato, esprimendo loro la più viva gratitudine. Quindi il vicario don Fulvio Dettoma ha ricordato l’impegno profuso dai vari volontari, che si sono succeduti, in tutti questi anni, e in modo particolare quelli che, nel corso degli anni, sono, purtroppo, deceduti. E’ seguito l’attesissimo saggio del coro e dell’orchestra dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretti da Simona Riussi (clarinetto e canto), Antonio Bagatella (pianoforte), Giulio Tosin (violino) e Giovanni Panato (chitarra).

Ogni esecuzione è stata accolta da lunghi e fragorosi applausi dal folto pubblico, entusiasta per la loro sorprendente abilità. Al termine, il presidente e la vicepresidente Angela Pozza hanno consegnato un omaggio floreale a due storiche protagoniste della ‘’Festa della mamma’’: la professoressa di musica Simona Riussi e la conduttrice Sara Bortolozzo, mentre un altro è, simbolicamente, andato agli altri professori di musica. E’ seguito un piccolo rinfresco, nei locali della parrocchia, per i bambini, i ragazzi ed i docenti di musica e di canto dell’Istituto Comprensivo di Cossato.