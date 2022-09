Bergo Rent: I nuovi arrivi in esposizione a Gli Orsi dal 3 al 9 ottobre

Bergo Rent, la concessionaria ufficiale DR della provincia di Biella, presenterà al centro commerciale Gli Orsi, da lunedì 3 a domenica 9 ottobre, i nuovi modelli della casa.

Si tratta del nuovo EVO Pick-up Cross 4 e dei modelli DR 5.0 e 6.0; ospite d’eccezione sarà la Ligier JS50 Sport, una microcar che si può guidare dai 14 anni in su.

EVO PICK-UP CROSS 4

Evo Cross 4 è un pick-up a doppia cabina, dotato di cinque posti piuttosto ampi, sedili in ecopelle, luci e fanali a led e un 2.0 turbodiesel a quattro cilindri con iniezione common-rail che muove le ruote posteriori attraverso un cambio a sei marce più ridotte. È caratterizzato da una linea moderna ed una grande mascherina a trapezio che rende il frontale maestoso. L’abitacolo è semplice, con cruscotto analogico e display centrale di 9”, connesso ad Apple Car Play e ad Android Auto di serie.

DR 5.0

Il nuovo DR 5.0 è un Suv compatto dal design moderno e dall’anima urbana, ideale per girare in città grazie all’abitacolo confortevole e moderno. È dotato di una grande plancia tecnologica con tutti i comandi a portata di mano, come il display touch da 12,3” che assicura la riproduzione dei contenuti tramite Android Auto o Apple Car Play. La sicurezza degli occupanti è garantita, grazie ad un telaio chiuso a gabbia integrale in acciaio ad alta resistenza.

DR 6.0

Ricca di spazio, tecnologia e accessori è la DR 6.0, il nuovo voyager suv della gamma con la più ricca dotazione di serie. Un concentrato di design, comfort e tecnologia che presta grande attenzione ai consumi e all’ecosostenibilità grazie al sistema Thermohybrid.

LIGIER JS50

Audace, elegante e moderna è la Ligier JS50, che permette di essere guidata già dai 14 anni. Le finiture interne curate le linee esterne eleganti, la Ligier JS50 coniuga comfort, tecnologia ed estetica.Le auto saranno in esposizione all’interno della galleria del centro commerciale accanto ad uno stand informativo Bergo Rent dedicato; lo staff resterà a disposizione per far visionare i modelli e dare tutte le informazioni richieste.

La concessionaria Bergo Rent si trova a Biella (BI), in via Ivrea 103.

Per informazioni: Tel. 346 501 0705

Pagina Facebook: www.facebook.com/BERGORentcoBERGOPneumatici

Sito: www.bergopneumatici.it