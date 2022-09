Pigiama Run a Biella, il percorso

Venerdì 30 settembre a Biella si correrà per offrire accoglienza e assistenza ai bambini malati di tumore.

Questo il percorso con partenza e arrivo allo spazio Lilt Biella: si partirà da piazza Don Giorgio Coda Mer e si percorreranno via Ivrea, via La Marmora, via Pietro Micca, piazza Martiri, via San Filippo, via Seminari, piazza Duomo, via Italia, giardini Zumaglini, via La Marmora per tornare in via Ivrea per un totale di 4,7Km.

L'appuntamento è a partire dalle 17:30, con partenza della run alle 19:00 (ritrovo dei partecipanti alle 18:30)