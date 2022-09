Polizia, celebrata a San Paolo la festività del patrono San Michele Arcangelo

Stamattina, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella, la Polizia di Stato ha celebrato la festività del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Alla funzione, officiata dal vescovo Roberto Farinella, erano presenti le massime autorità civili e militari della Provincia, i dirigenti e il personale della Polizia di Biella, in servizio e in congedo, il personale dell'amministrazione civile dell'Interno che presta servizio in Questura, oltre ad una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Durante la celebrazione, il questore Claudio Ciccimarra, oltre a ringraziare le autorità presenti per la costanza vicinanza dimostrata alla Polizia, ha voluto poi esprimere la propria riconoscenza agli uomini e alle donne della Polizia e, in particolare, della Questura di Biella, per il delicato servizio che quotidianamente svolgono a tutela e a sostegno della cittadinanza.