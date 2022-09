I mezzi della Protezione Civile nell’area dell’ex tiro a volo

Il Consiglio Comunale di oggi, giovedì 29 settembre, ha discusso anche di Protezione Civile.

In particolare dei mezzi del Gruppo Comunale, e della convenzione per la gestione associata dei servizi di Protezione Civile, oggetto di interrogazioni da parte di Paolo Robazza, capogruppo della minoranza Lista Civica Biellese.

“In merito ai servizi – dichiara Robazza – chiediamo un aggiornamento tecnico sul lavoro degli uffici comunali. Sui mezzi, che attualmente si trovano presso l’ex Atap, chiediamo di trovare un luogo per custodirli”.

Ha risposto l’Assessore Marzio Olivero: “Sui mezzi abbiamo interessato la Regione Piemonte che ci aiuterà a recuperare l’area dell’ex tiro a volo, sita di fronte alla sede del Gruppo Comunale, dove si potrà recuperare lo stabile che dedicheremo alla stessa Protezione Civile ed ai Radioamatori, quest’ultimi interfaccia con la Prefettura durante gli interventi. La decisione entro fine ottobre”.

“Quanto alle a gestione associata dei servizi – precisa Olivero – gli uffici non hanno ancora emesso determina in quanto stiamo valutando la soluzione migliore in merito alla copertura assicurativa dei volontari di Protezione Civile”.

Soddisfatto della risposta il Consigliere Robazza: “L’assessore Olivero è stato esaustivo, controlleremo il rispetto dei tempi”.