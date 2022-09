Massazza, tutto pronto per la giornata a favore degli amici a quattro zampe e alla realtà di Miciolandia

Una giornata a favore degli amici a quattro zampe e alla realtà di Miciolandia. È l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Massazza, in programma domenica 2 ottobre, dalle 10 alle 18, all'interno del Maneggio “Un posto felice” (via Casetti 5).

Il percorso itinerante prevede il ritrovo alle 10 di fronte al negozio Charity Shop, da dove prenderà il via la passeggiata fino al centro GG Dog School, dove Nicolò Vanini farà una dimostrazione di Agility e Disc Dog e obbedienza agonistica. Seguirà aperitivo. Inoltre dalle 10.30 alle 12.30 si avrà la possibilità di visitare il Castello di Massazza. Alle 12, picnic realizzato dai volontari della Pro Loco (è gradita la prenotazione al numero 349.6929446 e 338.2884230).

Nel pomeriggio (ore 15/15.30) carosello dei cavalli. Presenti anche i mercatini solidali e tanta musica. Per chi volesse è consigliata l'offerta libera. “I ringraziamenti sono d'obbligo – spiega il presidente della Pro Loco Simona Ballarin – e rivolti agli attori protagonisti dell'evento dedicato ai nostri animali”.