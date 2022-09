Trivero Basket presenta le squadre giovanili al Trofeo Avis

Sabato 1 ottobre, al Palasport di Ponzone, prenderà il via la stagione 2022/2023 per le squadre giovanili del Trivero Basket. L’occasione sarà il Trofeo Avis Valdilana. Un appuntamento che ritorna dopo lo stop per la Pandemia.

La collaborazione tra i due sodalizi si rinnova anche per questa stagione nell’unione dei valori portati avanti dalle due associazioni: sport giovanile, volontariato e dono. Ecco il programma. Aprirà il pomeriggio la formazione Under 15 guidata da Antonio Nardelli. Giocheranno con i pari età dei Vercelli Rices. Seguirà la Under 13 di coach Edoardo Cecchini, impegnata con i ragazzi del Biella Next. Fra le due partite spazio a giochi individuali, premi ed un momento di riflessione sull’importanza della donazione sangue.

Palasport Giletti Ponzone Ore 15: TRIVERO BASKET- VERCELLI Ore 16:30 Gare di tiro Under 15 e Under 13 Ore 17:15 TRIVERO BASKET - BIELLA NEXT Continuano anche le attività minibasket per Aquilotti (nati 2012/2013) Scoiattoli (nati 2014/2015) e Pulcini (2016/2017).

Per info e contatti www.triverobasket.it o pagina Facebook triverobasketofficialpage