Forza Italia, l’analisi di Fenoglio: “Premiata esperienza e competenza”

“Ci riteniamo soddisfatti complessivamente del risultato sia a livello nazionale che a livello locale che ha visto il nostro partito attestarsi sul 8,3 % e il ritorno in Parlamento di entrambi i nostri rappresentanti Gilberto Pichetto e Roberto Pella, benché fossero candidati fuori dal collegio biellese. È stata sicuramente premiata la loro competenza e la loro esperienza sia all’interno del partito che nel risultato elettorale”. Lo scrive il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio. E aggiunge: “Siamo soddisfatti anche della riconferma del nostro coordinatore regionale nel collegio di Alessandria On. Paolo Zangrillo. Come centrodestra sono ben poche le province che come Biella, dopo la legge che ha tagliato il numero di parlamentari, possano vantare complessivamente ben tre rappresentanti. Un’ auspicio affinché il nostro territorio possa conseguire anche quegli obiettivi infrastrutturali che necessita”.