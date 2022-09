Cura del giardino: le recinzioni

Quando ci si vuole prendere cura del giardino non si deve far soltanto riferimento alla potatura della siepe, al taglio dell’erba oppure alla rimozione dei rami secchi ma anche proteggerlo da un eventuale arrivo di animali selvatici e non solo.

Il problema della sicurezza è un qualcosa che va affrontata adeguatamente anche per quanto riguarda gli spazi verdi e altri contesti. L'opzione migliore è realizzare recinzioni in ferro oppure in legno per garantire la necessaria tutela.

Recinzioni del giardino

Mettere al sicuro il proprio giardino e di conseguenza anche la casa, è importante perché potrebbero esserci tante situazioni di potenziale rischio da valutare soprattutto se ci sono bambini e animali domestici liberi di muoversi. Tra i problemi più rilevanti del momento c'è la presenza piuttosto marcata di animali selvatici nelle periferie delle città italiane ma non solo, come nel caso dei cinghiali.

Questi potrebbero entrare nella proprietà e comportare danni al giardino oppure anche far del male, seppur in maniera involontaria, a bambini e e animali domestici. La migliore soluzione possibile è realizzare recinzioni per il giardino e per la casa utilizzando materiali adatti. Infatti, le recinzioni in legno e quelle in ferro sono adeguate perché da un lato offrono una resistenza fisica importante e dall’altro garantiscono un impatto estetico rilevante donando eleganza a tutto il contesto.

Per ottenere questo genere di risultato ci si può rivolgere a un'azienda di grande tradizione e competenza come Retissima. Viene garantito un servizio completo a 360 gradi che prevede sopralluogo con sviluppo del progetto della recinzione su misura.

Le tipologie di recinzioni in legno e ferro

Scegliere la recinzione per un giardino oppure per la piscina aumentando così la sicurezza rispetto a possibili infortuni, è importante. Ci sono diverse opzioni che potrebbero fare al proprio caso garantendo da un lato un impatto estetico gradevole e dall'altro tutelando il proprietario sia per quanto riguarda il discorso sicurezza sia per quanto concerne la privacy. Infatti, queste recensioni sono pensate anche per tenere lontano gli occhi indiscreti dei passanti e di vicini curiosi.

Questo è un aspetto fondamentale se la proprietà si trova in periferia e in un contesto residenziale perché consente di godere al meglio del proprio giardino e magari della piscina. Una prima opzione molto interessante capace di offrire un aspetto lineare e moderno e di tenere lontano persone e animali, è la cancellata California di Retissima. Si tratta di una recinzione innovativa che viene realizzata con l'utilizzo di alluminio e installata con pannelli rigidi e pali tubolari. I pali vengono progettati con predisposizione per il sistema di fissaggio, il che rende semplice l'installazione a prescindere dalle specifiche caratteristiche del contesto.

I pannelli possono essere scelti in tre differenti misure a seconda della protezione visiva che si vuole ottenere per cui si può optare per quelli da 80 mm oppure da 120 e 150 mm. La personalizzazione è prevista anche per quanto riguarda l'interasse tra i vari profilo di orizzontali e la scelta dei materiali perché la cancellata la si può richiedere anche in ferro. Possono essere personalizzati anche gli altri aspetti come i colori e le altezze. I pali sono delle piantane in forma quadrata con dimensioni pari a 60x60 mm e comprendono già il sistema di fissaggio con piastre e tasselli. Sono realizzati in alluminio verniciato con polveri termoindurenti di poliestere per mettere al riparo la struttura dall'eccessiva esposizione agli agenti climatici.

Altre soluzioni per ottenere protezione e privacy

Retissima offre numerose tipologie di recinzioni adatte anche per altri contesti come un boschetto, un campo piuttosto o un frutteto. In questi ultimi casi, l'obiettivo principale è proteggere il raccolto e la proprietà da possibili invasioni di persone interessate a portare via frutta, verdura e tanto altro.

Ad esempio, per quanto riguarda la tipologia di recinzione in legno si può valutare la staccionata Rio Grande. Si tratta di un prodotto suggestivo capace di regalare un impatto scenografico e personalizzabile per dimensioni e non solo. La recinzione prevede montanti in legno di forma tonda o quadrata a seconda del proprio gusto personale, assemblati con varie tecniche magari per ricreare l'ambientazione di un ranch americano oppure per avere uno stile più moderno.

In particolare, i vari montanti di legno possono essere posizionati a croce di Sant'Andrea oppure posati in maniera obliqua e separati da appositi distanziali. Si utilizza prevalentemente il legno di pino impregnato attraverso una lavorazione adatta per proteggerlo lungamente rispetto all'azione degli agenti climatici. In alternativa, il legno può essere anche di castagno trattato oppure scortecciato.

Tra l'altro l'azienda consente al cliente anche di valutare la stessa tipologia di recinzione ma utilizzando l'acciaio Corten che garantisce ancora maggiore durata e resistenza agli urti e alla corrosione, azzerando peraltro anche i costi di manutenzione necessari nel tempo. Il consiglio è di valutare attentamente tutte le soluzioni per proteggere il giardino oppure altri ambienti come la casa, la piscina e un campo cercando di trovare il perfetto equilibrio anche con l’aspetto estetico, cosa che i prodotti di Retissima consentono. Inoltre, il materiale (ferro, alluminio o legno) va scelto in base alla propensione o meno nell'occuparsi della necessaria manutenzione periodica.