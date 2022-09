• NO a leggi a “taglia unica”

• Promuovere una “buona burocrazia” per una buona PA

• Adeguamento del quadro normativo per artigianato e PMI

• Attuare e potenziare i sistemi di giustizia civile e amministrativa

Info:

www.confartigianatobiella.it

BIELLA - Via Galimberti, 22

Tel. 015/8551711

biella@biella.confartigianato.it