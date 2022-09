• Mantenere politiche espansive per superare le crisi in atto

• Solidarietà europea e debito comune per affrontare le sfide delle transizioni e le nuove politiche sui flussi migratori

• Rispettare gli obiettivi del PNRR e garantire nella sua attuazione la massima inclusione delle MPI

Info:

www.confartigianatobiella.it

BIELLA - Via Galimberti, 22

Tel. 015/8551711

biella@biella.confartigianato.it