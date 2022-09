Bitcoin è ora una valuta globale significativa

Bitcoin potrebbe essere considerato una criptovaluta o una valuta digitale. Si è evoluto al punto che ora è riconosciuto come mezzo di scambio globale. Questa criptovaluta è stata rilasciata nel 2009 e operava su una rete peer-to-peer decentralizzata. Gli utenti di questa rete possono fare affari senza bisogno di un intermediario per elaborare i loro pagamenti. L'alto grado di fluttuazione dei prezzi di Bitcoin è un importante punto di forza. È rischioso, ma produce enormi profitti per coloro che vi partecipano. Molti altri fatti su Bitcoin, tuttavia, sono altrettanto importanti da esaminare.

Più di 5 milioni di persone, alla fine del 2017, utilizzavano questa criptovaluta come mezzo di pagamento principale. Bitcoin ha anche l'ulteriore vantaggio di essere scambiabile con altre materie prime, valute e servizi.

L'importanza di bitcoin Le

transazioni Bitcoin sono garantite per essere private. Le transazioni degli utenti Bitcoin sono private finché non vogliono renderle pubbliche. È molto come avere a che fare con i contanti. La tua identità rimarrà nascosta se il pagamento viene effettuato con bitcoin. Bitcoin garantisce il completo anonimato poiché l'indirizzo di ogni utente viene generato casualmente per ogni transazione.

Alcune banche rendono difficile l'apertura di un conto.

Bitcoin è un'eccezione perché evita questo problema. Potresti ricevere un indirizzo bitcoin senza verificare la tua identità o fornire il tuo indirizzo fisico. Ottenere un indirizzo Bitcoin e avviare transazioni è semplice come scaricare il software Bitcoin Wallet. Inoltre, con questo sistema, il numero di indirizzi Bitcoin che potresti avere è praticamente illimitato.

Le transazioni in bitcoin sono sia a basso costo che rapide. I bonifici internazionali richiedono ancora molti giorni per essere elaborati, a volte anche settimane. Le transazioni in bitcoin, al contrario, saranno finalizzate entro un'ora. Inoltre, le transazioni Bitcoin sono più convenienti rispetto ad altre opzioni di pagamento comuni.

Gli utenti di Bitcoin beneficiano notevolmente dell'assenza di qualsiasi interferenza di terze parti durante le loro transazioni. Le transazioni in bitcoin non possono essere bloccate da banche, governi o altre autorità monetarie.

Gli utenti di Bitcoin possono evitare di pagare l'imposta sulle vendite sui loro acquisti poiché le loro transazioni non possono essere tracciate o interrotte.

Come con altre transazioni online, Bitcoin offre numerosi vantaggi. Se un utente ha accesso a Internet, può utilizzare questo servizio quando e dove vuole. Ciò che distingue Bitcoin dai metodi di pagamento più tradizionali è che gli utenti non devono fornire alcuna informazione identificativa per acquistare o inviare denaro. Utilizzando Bitcoin, gli utenti potrebbero evitare di essere facili bersagli per truffatori e ladri di identità. Quando inizi a utilizzare bitcoin, avrai completa libertà sulle tue finanze. A parte te stesso, nessun altro sarà in grado di fare scelte sulle tue risorse finanziarie.

Un altro vantaggio del bitcoin è che puoi ritirare rapidamente qualsiasi interesse guadagnato sulle tue partecipazioni. Investire in bitcoin non fa attualmente parte di nessuna strategia a lungo termine. Di conseguenza, puoi utilizzare i guadagni dell'investimento non appena vengono effettuati.

Rispetto ad altre opzioni di pagamento, Bitcoin è un gioco da ragazzi. I clienti devono solo scansionare il codice QR nella tua app Bitcoin Wallet ogni volta che acquistano o effettuano transazioni. Non dovrai firmare nulla o strisciare la tua carta quando paghi con bitcoin.

Gli utenti di Bitcoin sono completamente protetti dall'inflazione quando utilizzano la valuta. Le transazioni in bitcoin non contribuiranno all'inflazione creando nuova moneta. Tutte le parti coinvolte (acquirenti e venditori) ne trarranno vantaggio.

Gli accordi Bitcoin sono firmati con una firma digitale legittima. Successivamente, verrà caricato nel registro distribuito. L'app Bitcoin è il posto più sicuro per salvare i tuoi bitcoin.

Bitcoin è un'ottima valuta alternativa per le piccole imprese a causa dei suoi costi di transazione minimi. Possono risparmiare sui costi e aumentare i profitti passando alla valuta digitale.

Sviluppi tecnologici relativi al bitcoin

Nella maggior parte dei contesti, la tecnologia blockchain viene menzionata quando si parla di bitcoin. La tecnologia blockchain è probabilmente già familiare a molte persone. Tuttavia, coloro che non ne sono consapevoli ora possono educare se stessi. Il termine "blockchain" si riferisce alla "archiviazione pubblica delle transazioni che viene condivisa attraverso un consenso mondiale con il mantenimento tra gli utenti Bitcoin".

Molte persone hanno domande sulla funzione di questa tecnologia nella rete Bitcoin. L'obiettivo principale della tecnologia blockchain è garantire che nessun utente su una rete possa spendere due volte lo stesso bitcoin.

Esistono numerose applicazioni per la tecnologia blockchain in un'ampia gamma di mercati. Può essere utilizzato per verificare la proprietà frazionaria nel mercato immobiliare e facilitare il commercio di energia P2P (peer-to-peer) nel settore energetico. Queste realtà blockchain e Bitcoin potrebbero sorprenderti.

Si accettano pagamenti in bitcoin.

Bitcoin potrebbe sembrare un'attrezzatura commerciale ingannevole senza alcuna applicazione pratica. Potresti essere sorpreso di scoprire quanto ampiamente il Bitcoin sia accettato come forma di pagamento in molte attività diverse. Negli Stati Uniti, il Bitcoin è accettato da molti rivenditori e ristoranti, tra cui Rolex, Microsoft, Newegg, Dell, Reeds Jewelers e persino diverse pizzerie.

Molte aziende in altre nazioni ora accettano anche Bitcoin. Le posizioni globali che ora accettano Bitcoin sono visualizzate su questa mappa. Scopri quali nazioni hanno il maggior numero di detentori di Bitcoin effettuando un semplice controllo. Pensa al fatto che molti altri negozi online ora stanno prendendo anche Bitcoin e criptovalute simili.

Considerazioni finali

Pertanto, Bitcoin è una valuta globale significativa. La criptovaluta è il denaro più conveniente disponibile oggi. Per quanto riguarda le nostre informazioni personali, viviamo in una società che è sempre a rischio di essere compromessa da ladri di identità e truffatori. Bitcoin è l'unico modo per proteggerci da altre catastrofi.