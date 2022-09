Independent Book Tour fa tappa a Biella

Biella è la terza tappa dell’Independent Book Tour, ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con il Circolo dei lettori. Dopo gli appuntamenti a Novara e Verbania, sabato 1 ottobre alle ore 17 il viaggio nei capoluoghi di provincia del Piemonte per raccontare la ricchezza dell’editoria indipendente della Regione, eccellenza a livello nazionale, si ferma alla Biblioteca Civica di Biella.

Nel corso dell’incontro i libri saranno presentati non solo dagli editori indipendenti, ma, novità di questa seconda edizione, da lettrici e lettori del progetto #Booklovers della rivista digitale exlibris20. Scritturapura, affiancata dalla lettrice Cristina Ruga, proporrà Dove comincia la rivoluzione di Maria Helena Boglio; Priuli & Verlucca, insieme con la lettrice Cristina Merchiori, illustrerà L'armonia delle cose perfette di Ilaria De Togni; Buckfast Edizioni, con la lettrice Barbara Girovetti, porterà Il tempo delle congiure di Sergio d'Ormea; Las Vegas, accompagnati dalla lettrice Aurora Pellegrini, racconteranno Il ministero della bellezza di Marco Lazzarotto.L’incontro, condotto dal gruppo B-Teatro e accompagnato da brani musicali a tema, sarà introdotto dalla curatrice di Independent Book Tour, Carola Messina, e dalla responsabile di exibris20 Lea Iandiorio.

Il tour prosegue sabato 8 ottobre a Torino, nel corso della manifestazione Portici di Carta, con Editore XY.IT, Codice Edizioni, Yume, Diabolo Edizioni, Damanhur. Sabato 29 ottobre si farà tappa a Cuneo nei locali dell’Open Baladin, nell’ambito del festival Scrittorincittà, con Edizioni del Capricorno, Editoria, Astragalo, Il leone verde Edizioni e Lisianthus Editore. Ultimi appuntamenti sabato 5 novembre ad Alessandria alla Biblioteca Civica, con Miraggi Edizioni, Atene del Canavese, LAReditore ed Echos edizioni e sabato 12 novembre ad Asti, a Fuoriluogo, con Golem Edizioni, Espress Edizioni, Beppe Grande editore, Editrice La Piccolina, e add editore.

Anche quest’anno, Independent Book Tour propone la vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it per illustrare tutti i titoli delle case editrici indipendenti che vengono presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, in occasione di ogni tappa, si farà anche reale, per sfogliare “in presenza” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.

«L’Independent Book Tour è un progetto nato lo scorso anno con l’intento di portare in giro per il Piemonte le pubblicazioni delle case editrici del territorio e per far conoscere meglio al pubblico e agli stakeholder il patrimonio culturale che l’editoria piemontese rappresenta. La novità di quest’anno, ossia la call dedicata ai lettori e alle lettrici che avranno il compito di recensire i libri presentati, è stata un grande successo, sono state più di 200 le risposte alla nostra call. siamo certi che iniziative di questo tipo siano essenziali per accrescere la comunità di lettori e l’interesse verso l’editoria piemontese.» Carola Messina, project manager Independent Book Tour