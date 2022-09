Anche a Biella la Giornata nazionale delle famiglie al Museo: l’identità al centro dell’attività per le famiglie

F@MU è la giornata delle famiglie al museo e rete nazionale di cui il Museo del Territorio Biellese fa parte. In virtù di questo sodalizio, anche quest’anno è stata organizzata un’attività dedicata alle famiglie e ai loro bimbi.

“Diversi, ma uguali!” è il titolo proposto per l’appuntamento di domenica 9 ottobre 2022. Al centro il tema dell’identità, in un percorso che evidenzierà similitudini e peculiarità delle tecniche artistiche del passato, dagli Egizi al Cinquecento. La pittura sarà quindi protagonista del laboratorio, in quanto strumento creativo di libertà mentale e spirituale. Dalle ore 15 alle 18, l’iniziativa è destinata a tutte le famiglie fino al raggiungimento di un massimo di 30 bambini partecipanti e verrà così organizzata:

Gruppo A (accoglienza alle ore 15) - breve introduzione al lavoro - ore 15.00 inizio attività archeologica (pittura egizi) - ore 15.30 inizio attività storico-artistica (pittura all’uovo)

Gruppo B (accoglienza alle ore 15.45) - breve introduzione al lavoro - ore 15.45 inizio attività archeologica (pittura egizi) - ore 16.15 inizio attività storico-artistica (pittura all’uovo)

Gruppo C (accoglienza alle ore 16.30) - breve introduzione al lavoro - ore 16.30 inizio attività archeologica (pittura egizi) - ore 17.00 inizio attività storico-artistica (pittura all’uovo).

Per i bambini in età prescolare (dai 3 ai 5 anni) e per quelli che frequentano i primi due anni di scuola primaria (6 e 7 anni), verranno allestite aree dedicate: una in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi, con una selezione di libri a tema; e un’altra in cui con la guida dell’artista della carta Sandra Marchisotti si potranno realizzare manufatti in carta da portare a casa.

L’evento si concluderà con una merenda offerta ai bimbi partecipanti. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni Tel: 015 2529345 Mail: museo@comune.biella.it