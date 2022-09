Dal Nord Ovest, Ancora una morte sul lavoro: 57enne schiacciato da una pressa in una ditta di Candiolo nel torinese

Dal Nord Ovest, Ancora una morte sul lavoro: 57enne schiacciato da una pressa in una ditta di Candiolo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 settembre, a Candiolo. L'ennesimo morto sul lavoro della provincia di Torino è un uomo di 57 anni, che ha perso la vita all’interno della ditta Coggiola di via Pinerolo.

Inutili tutti i soccorsi

L'operaio è rimasto incastrato in una pressa e malgrado l'intervento di Vigili del fuoco e sanitari del 118 per lui non vi è stato nulla da fare.

Indagano i carabinieri

Ora toccherà ai tecnici dello Spresal dell'Asl To5, insieme ai carabinieri di Moncalieri, indagare per capire cosa abbia originato questa ennesima morte bianca.