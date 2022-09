Una raccolta fondi per ridare il sorriso a Antonino Barone, Patelli: “Nuova bici grazie a generosità dei biellesi”

Dalle parole ai fatti. Non ha perso tempo Cristina Patelli: a poco più di una settimana dal furto della bicicletta di Antonino Barone, tifosissimo del Basket Biella e noto militante politico del territorio, l’esponente locale della Lega si è attivata prontamente per trovare una soluzione immediata ad una situazione che poteva diventare molto complicata.

“Senza la sua amata bici questo ragazzo è in forte difficoltà – sottolinea Patelli – Si tratta del suo unico mezzo di trasporto per andare al lavoro da Pettinengo a Ronco Biellese. D’estate e d’inverno, che faccia bello o che ci sia il diluvio o la neve sulle strade. Inutile dire che non è più stata ritrovata, nonostante la denuncia di furto e le ricerche della Polizia Locale. Il suo valore si aggira intorno ai 2mila euro”.

Da lì, l’idea di raccogliere la cifra necessaria per fargli tornare il sorriso, insieme a sindaco, vicesindaco e Lega di Biella. “Tanti gli hanno dimostrato solidarietà, ma purtroppo le parole non comprano una bici nuova – commenta Patelli - Per questo, come ho già anticipato nei giorni scorsi agli amici Claudio Corradino e Giacomo Moscarola, ho messo ufficialmente a disposizione 1000 euro e altre persone hanno preso parte a questa raccolta fondi. Ancora una volta i biellesi si sono dimostrati generosi e comprensivi”.

Inoltre, nelle scorse ore, è già stata individuata la nuova bicicletta dal valore totale di 2100 euro. Usata, a pedalata assistita e comprendente di due catenacci, proprio per evitare furti in futuro. E, nei prossimi giorni, dovrebbe essere consegnata al buon Antonino. Sicuramente un bel gesto, che ha trovato il plauso di tutta la comunità biellese.

Leggi anche: Biella, rubata la bici di Antonino Barone: “Ridatemela, la uso per andare al lavoro”

Leggi anche: Rubata la bici di Antonino Barone, Moscarola: “Telecamere ripreso volto di chi l'ha rubata”