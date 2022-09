Truffe agli anziani, incontro pubblico a Cavaglià con Comune e Carabinieri

Come difendersi dalle truffe a dai reati predatori? Di questo e di molto altro si parlerà nell'incontro pubblico, in programma venerdì 30 settembre, alle 15.30, nella sala convegni dell'Edificio Aquila di Cavaglià.

Ai saluti del sindaco Mosè Brizi, seguirà l'intervento del luogotenente Mario Rosario Salvato, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cavaglià. Al fine di agevolare la presenza degli anziani del Comune, sarà a disposizione il trasporto gratuito per quanti fossero in difficoltà a raggiungere il luogo dell'incontro. Per info e prenotazioni: 0161.96038 (int.4).