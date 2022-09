“Mamma, dammi soldi per un debito”, si finge la figlia e truffa un'anziana di Cavaglià (foto di repertorio)

Truffa andata a segno nel comune di Cavaglià. Stando alle ricostruzioni del caso, una donna avrebbe contattato al telefono una pensionata spacciandosi per la figlia.

Durante la conversazione, le avrebbe raccontato di trovarsi in ospedale e di aver bisogno di soldi per il saldo di un debito contratto; inoltre, le avrebbe annunciato l'arrivo di un'amica per raccogliere il denaro necessario.

Così la sconosciuta ha raggiunto l'abitazione e si sarebbe impadronita di alcuni monili d'oro. Solo in seguito, l'84enne ha preso coscienza del raggiro e contattato parenti e Carabinieri per raccontare quanto accaduto. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, 27 settembre.