Grosso cervo investito in super, traffico rallentato per le operazioni di recupero

Non si capisce come un animale di quelle dimensioni potesse essere in super e in quel territorio, nel tratto adiacente all'uscita per Cerreto, probabilmente spinto fin li per fuggire da qualcosa, ma di fatto l'automobilista che transitava in quel momento se l'è visto sbucare davanti e nulla a potuto per evitare un bellissimo esemplare di cervo adulto che nell'impatto ha perso la vita. Il corpo esanime dell'animale è stato recuperato dal personale addetto alla fauna selvatica coadiuvato dai Carabinieri che sul posto hanno eseguito le procedure di rito e regolato la viabilità. Al momento non si hanno notizie delle condizioni fisiche del conducente dell'auto che ha impattato contro l'animale.

Seguiranno aggiornamenti.