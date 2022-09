Incidente oggi mercoledì 28 settembre al bivio tra Tollegno e Pralungo vero le 12,30.

A rimanere coinvolte sono state due automobili.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzi e il 118 per le cure mediche del caso. Ad occuparsi dei rilievi per accertare la dinamica dell'incidente è stata la Polizia Stradale.