Ennesimo incidente sulle strade biellesi. L'ultima segnalazione arriva dal comune di Portula dove due auto si sono scontrate per cause da accertare: indenni i due conducenti, una 42enne di Valdilana e un anziano di 83 anni, residente in paese. Entrambi hanno poi proceduto alla compilazione del modello cid. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 27 settembre.