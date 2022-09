A lezione di Storia del Gioiello a Salussola

Un mini-corso di Storia del Gioiello diviso in tre incontri per capire la bellezza degli ornamenti preziosi creati dall'uomo attraverso i secoli.

Il Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra di Salussola organizza tre lezioni di Storia del Gioiello tenute dalla giornalista Luisa Benedetti per far conoscere disegni e tecniche di collane, orecchini, spille, anelli e bracciali dall'antichità fino ai giorni nostri. Un suggestivo excursus che illustrerà nel primo incontro i gioielli dall'antichità egizia ed etrusca fino al periodo tardo medioevale; nel secondo lo splendore dei gioielli dal Rinascimento al Barocco, per proseguire fino alla fine dell'Ottocento; per concludere nel terzo incontro con le meraviglie dell'Art Nouveau e i gioielli di gusto contemporaneo.

Un affascinante viaggio negli accessori più preziosi che è anche un viaggio nella storia dell'Arte e dell'Uomo nei secoli.

I tre appuntamenti si terranno nelle giornate del 14, 21 e 28 del mese di ottobre 2022 con orario 18/19 presso la sede del Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola in via Duca d'Aosta 7.