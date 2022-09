Quaregna Cerreto, slitta l'inaugurazione della palestra

"Non ce l'aspettavamo, ma purtroppo non possiamo fare diversamente, l'inaugurazione della palestra dovrà slittare", commenta con dispiacere il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani. I lavori nell'edificio che si trova nel complesso che il primo cittadino vorrebbe fosse intitolato a Leandro Salvai sarebbero in dirittura di arrivo, ma proprio in questi giorni ci si è trovati di fronte a un imprevisto.

"Purtroppo c'è del linoleum tutto attorno al parquet che è stato appena posato, che pensavamo si potesse pulire - spiega il sindaco - mentre non si riesce ed è anche crepato. Si tratta di 200 metri quadrati a parete, non è nemmeno poco. Ed è impensabile inaugurare una struttura nuova senza la sistemazione di quella parte".

I tempi degli interventi hanno però a questo punto ancora un punto interrogativo davanti: "Adesso cerchiamo un materiale adatto, in linea con i tempi e di colore neutro che si adatti alla palestra - continua Katia Giordani - . Poi per fare i lavori dobbiamo prima aspettare di ricevere le bollette dei nostri stabili per capire quanto dobbiamo pagare alla luce degli aumenti, quindi o inseriamo il lavoro in una variazione al bilancio a novembre, o rimandiamo al 2023. Dipende tutto dalle bollette e dall'importo dell'intervento insomma".