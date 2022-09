Zumaglia, Valeria Celli nuovo vice sindaco - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Tra la commozione della maggioranza e le parole di stima della minoranza, durante il Consiglio Comunale di Zumaglia di lunedì 26 settembre, l’ex vice sindaco Alberto Corbetta, dimissionario due settimane fa per motivi personale, ha salutato l’assemblea.

"Questa era l’occasione giusta per salutare tutti. – afferma Corbetta – Mi hanno fatto piacere tutte le parole che sono state dette. Nel comportamento politico la dialettica e lo scontro sono normali, l’espressione sincera delle propria idea porta sempre valore. Il mio consiglio è di andare avanti sostenendo con coraggio le proprie idee”.

In sostituzione di Corbetta, il Sindaco Edoardo De Faveri ha nominato nuovo Vice Sindaco Valeria Celli e nuovo Assessore Paolo Gallo. Queste le deleghe della nuova Giunta Comunale: il Sindaco De Faveri ha acquisito le deleghe, prima in capo a Corbetta, ad Urbanistica e Sviluppo Economico; Celli mantiene quelle per Famiglia, Scuola e Politiche Sociali. Il neo Assessore Gallo conserva le deleghe ad Associazioni e Volontariato che aveva già da consigliere comunale.