Ritorna a Candelo la giornata del riuso. Ma c'è una novità

Ritorna a Candelo la giornata del riuso, questa volta con una novità: si terrà nel parcheggio in via Cesare Pavese, di fronte al Palazzetto dello Sport, una sperimentazione che potremo riprendere anche il prossimo anno valutando di spostare l'area in diverse zone del paese, così da far conoscere ancor meglio questa iniziativa in tutta Candelo.

La formula rimane la stessa: tutti i Candelesi possono portare i propri rifiuti ingombranti che verranno poi presi se qualcuno può averne bisogno o portati via dalla Seab a fine mattinata. Un'opportunità in più oltre all'Ecocentro, che rende ancor più insensato l'abbandono.