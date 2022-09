Quartieri Biella: il Comune lavora per la loro rinascita

L'approvazione del nuovo regolamento che disciplina la rinascita dei quartieri di Biella porta la data del 2018. Nell'ottobre del 2019, a due settimane dalla prima riunione, a dire stop alle assemblee era stata all'unanimità la Conferenza dei capigruppo, «nell’ottica di semplificare le procedure», come avevano scritto in un comunicato congiunto. Il Comune di Biella va però avanti, e ora sta proseguendo con la revisione del documento per il ritorno delle 10 circoscrizioni Chiavazza, Centro, Riva, Vernato Thes, Villaggio Lamarmora, San Paolo Masarone e Villaggio sportivo, Piazzo, Oremo Barazzetto e Vandorno, Valle Oropa e Pavignano Vaglio Colma.

"Deve essere semplificato necessariamente il documento - spiega l'assessore ai Quartieri Gigliola Topazzo - . Così come è sembra l'elezione di un organo più complesso, mentre tutto quello che riguarda i quartieri deve essere visto nell'ottica della semplificazione. Deve essere un procedimento semplice sia l'elezione del consiglio che il funzionamento".

L'assessore crede fortemente nella loro rinascita: "Sia chiaro che sono convinta che la politica debba restare fuori da queste realtà, dopo di chè, sono importantissimi perchè rappresentano il filo diretto tra cittadini e Comune. Per esempio semplici segnalazioni devono arrivare dai quartieri".