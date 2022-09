Vigliano, all'Erios convegno sul tema Biellese e salute: l’assistenza territoriale dopo il Covid

Nella mattina di sabato 1° ottobre, dalle 9 alle 13, il teatro Erios di Vigliano Biellese sarà la sede del convegno sul tema Biellese e salute: l’assistenza territoriale dopo il Covid: un'iniziativa strettamente legata allo spettacolo teatrale che, sempre all'Erios, andrà in scena venerdì 30 settembre e che, partendo dal lavoro di Antonio Barioglio e dalle esperienze maturate col Covid19, si propone di guardare al futuro di una medicina sempre più vicina alla gente e si rivolge quindi non solo agli specialisti, ma vuole essere di servizio per tutta la collettività, medici, amministratori e cittadini.

Il programma prevede, dalle 9 alle 11, le relazioni di Barbara Bragante, Direttore di Distretto ASL BI; Sergio Grubich, Responsabile assistenza area distrettuale; Mario Clerico, già Direttore Dipartimento di Oncologia ASL BI; Stefano Ceffa, Presidente consorzio socio-assistenziale CISSABO; Mario Carli, Sindaco di Valdilana; Bruno Mazzocchi, Medico geriatra, direttore sanitario Cooperativa Agape. A moderare Antonella Croso, Direttore struttura complessa, direzione delle professioni sanitarie Al termine, interventi e dibattito; in chiusura, aperitivo. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 335 5293698.

Gli organizzatori sono: Associazione Atelier - laboratorio delle buone idee; UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, Associazione turistica Pro Loco di Vigliano Biellese, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Vigliano Biellese