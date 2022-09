In vendita le mele di Aism per combattere la sclerosi multipla, ecco quando e dove

Sabato 1 e domenica 2 ottobre le molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. Sono le mele di AISM che 14 mila volontari distribuiranno in tutta Italia 2 milioni di gustose mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro.

L’evento ritornerà in piazza anche il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà.

“La Mela di AISM” è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi e promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.

Testimonial, sempre al fianco di AISM, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa. “Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele” è l’appello dell’Associazione. Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale AISM della propria città contattando la sezione allo 015/8494363 o al cel 3356597929.

Nel Biellese e in Valsesia ci potrete trovare nelle seguenti piazze e postazioni, che potete trovare sul sito: https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_biella/la_mela_di_aism:

- da Venerdì 30/9: Biella: Ass.ne Sai V.le Roma, Farmacia S. Paolo, Farmacia S. Filippo, Farmacia Rosso di Cossila, Filati Buratti, Colorificio Athena, Fineco, Merceria Frisby; Farmacia Lodigiani di Lessona; Pasticceria Maniscalco-Rainero di Campore Valdilana, Pro Loco di Mosso; Comune di Pollone, presso Alpini di Mottalciata e Ponderano, Bon Prix di Valdengo, negozio Comenuovo di Verrone.

- Sabato 1 e domenica 2: Biella: Via Italia altezza Trinità, C.C. Gli Orsi (e mar 4), CDA “I Giardini” Esselunga (e mar 4), sab mat Conad di Via Ivrea; Andorno: Conad; Candelo: Conad; Cossato: Conad sab e P.zza Chiesa, Gaglianico: Biella Scarpe; Mongrando: Conad sab mat; Occhieppo Inferiore: Famila e Conad; Pollone: Società operaia mutuo soccorso e Fondazione Pier Giorgio Frassati; Quaregna Cerreto: Esselunga; Salussola: Gruppo Sportivo PGS; Sandigliano; Valdilana: sab Conad Valle Mosso, Sagra del Maccagno c/o Pro Loco Croce Mosso dom; Bennet di Vigliano sab; Iper Gross di Vigliano sab mat; Viverone Lungo lago zona palafitta.

Durante le messe di sab 1 e dom 2 presso le seguenti Parrocchie: Biella: Chiesa S. Sebastiano (dom) e Chiavazza; Bioglio, Cossato: S. Defendente di Ronco di Cossato; Pralungo; Quaregna; Tavigliano (sab); Valdilana: Santuario della Brughiera dom pom; Valle San Nicolao dom Inoltre il nostro Gruppo Operativo Valsesia sarà presente nella zone di Borgosesia Piazza Mazzini, Gattinara Piazza Italia, Quarona Piazza Centrale, Roasio Via Torino c/o C.C., Serravalle Sesia mercato

- gio 29/9, Valduggia Via Roma, Varallo Piazza Vittorio Veneto

- Mar 4 (nel caso avessimo ancora mele): Biella: C.C. Gli Orsi, CDA Esselunga I Giardini, Ospedale degli Infermi

- Dom 9: Cossato: Parrocchia Speranza Ringraziamo tutti coloro appena citati che ci ospitano (attività commerciali, aziende, comuni e parrocchie), tutti i collaboratori che ci danno una mano nella distribuzione e tutti i nostri sostenitori! Ringraziamo anche: Alpini di: Andorno, Bioglio e Valle S. Nicolao, Chiavazza, Cossato, Croce Mosso, Mottalciata, Ponderano, Vigliano, Trivero; Ass. Amici del Volontariato di Pralungo e Gruppo Culturale Pralunghese; Ass. Naz. Bersaglieri di Biella; Ass.ne Naz. Carabinieri di Valdilana, Comuni di: Biella, Cossato e Pollone; Comitato Pionieri CRI Cossato; Lions Club Biella La Serra; Odos Group, Pro Loco di Croce Mosso, Mosso e Tavigliano.

I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Molti passi importanti si sono fatti grazie alla ricerca. Oggi le persone possono vivere una migliore qualità di vita ma la causa e la cura non sono state ancora trovate.