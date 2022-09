R.S.A., aumentano le tariffe, la denuncia dei sindacati: "Non poteva esserci momento peggiore"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Non poteva esserci momento peggiore per decidere questo provvedimento: un aumento delle rette pari al 5,1%. Significa che per i posti letto convenzionati con l’ASL l’incremento sarà a carico dell’ASL medesima per la quota sanitaria, mentre per la quota cosiddetta “alberghiera“ sarà a carico delle famiglie, con un aggravio di circa 700 euro l’anno. Inoltre sempre più strutture saranno costrette ad aumentare anche le rette private, in seguito all’innalzamento dei costi.

Avere un famigliare in una Casa di Riposo si sta trasformando da una necessità in un lusso, che sempre meno anziani e famiglie possono affrontare, per questa ragione chiediamo che l’aumento previsto non gravi sulle tasche degli Anziani ricoverati e le loro famiglie ma si trovi il modo di compensarlo. Prendersi cura di un anziano, magari non autosufficiente, sta gravando sempre più sulle famiglie, sulle donne in particolare. La nostra ASL qualche settimana fa comunicava un utile di bilancio di 15.000 euro.

I Sindacati dei Pensionati non credono che questa sia una buona notizia; certo siamo virtuosi, questo è un bene, ma siamo anche una ASL povera. Avendo un utile sembra che le risorse siano sufficienti, ma non è così. Per una Provincia con una media di popolazione anziana alta, come il Biellese, significa che con le risorse attuali non sarà possibile nessun progetto di potenziamento per migliorare la sanità e l’assistenza domiciliare e territoriale, oggi insufficiente per i bisogni della popolazione Biellese. Né sarà possibile aumentare i posti letto convenzionati nelle Case di Riposo, altra urgenza per noi non più rimandabile.

Siamo preoccupati e non vorremmo che per contenere i costi dell’aumento delle rette l’ASL allunghi i tempi per l’inserimento di chi ha diritto ad avere un posto letto convenzionato in struttura.

Abbiamo bisogno di risorse aggiuntive da vincolare per la non autosufficienza per la nostra ASL, altrimenti un invecchiamento adeguato e supportato sarà garantito solo a chi possiede risorse economiche consistenti".

La firma sotto al documento è di Spi - Cgil Biella Marvi Massazza Gal, Fnp - Cisl Zona Biella Roberto Bompan, Uilp - Uil Biella Massimo Bettinelli.