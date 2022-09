Elezioni 2022, anche l'Asl Biella ha lavorato per garantire il diritto di voto

Anche in occasione delle Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, i Medici della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Medicina Legale dell’ASL di Biella sono stati impegnati nel rilascio dei certificati agli elettori fisicamente impediti al fine di poter esprimere il voto mediante l’aiuto di un altro elettore ed agli altri elettori non deambulanti.

Tali certificazioni sono state rilasciate presso gli Ambulatori della SSD Medicina Legale della nostra Azienda Sanitaria Locale, secondo il corrente orario di apertura e comunque con contatto telefonico allo 01515159155, nella sede di via Caraccio, 26 a Biella entro i 3 giorni antecedenti la data della votazione.

Nelle giornate di sabato 24 settembre, dalle ore 08.00 alle 20.00 e di domenica 25 settembre, dalle ore 08.00 alle 20.00 è stata garantita la disponibilità di un Medico, in servizio prefestivo e festivo di reperibilità medico legale, che poteva essere contattato tramite il centralino della nostra ASL (tel. 01515151). Solo nel caso di urgenze, le visite venivano effettuate all’Ospedale degli Infermi in via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano presso la Direzione Sanitaria di Presidio.

Si ricorda infine – sempre a riguardo delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 – che i certificati per l’autorizzazione al voto domiciliare previsti per gli elettori sottoposti a restrizioni domiciliari per COVID-19, sono stati rilasciati, previa prenotazione telefonica presso gli Uffici della SSD Medicina Legale dell’ASL BI nella sua Sede di Biella.

Nei casi aventi carattere di urgenza, valevano le disposizioni del paragrafo precedente.

AVVISO: chi si trovava in condizione di isolamento causa COVID-19 e desiderava esprimere il proprio diritto di voto a domicilio, doveva darne comunicazione al proprio Comune di residenza che avrebbe contattato il SISP del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Biella per gli atti consequenziali (secondo le indicazioni ricevute e concordate con la Prefettura di Biella).