Da Sella aiuti alle imprese contro il caro-prezzi

Moratoria fino a sei mesi dei finanziamenti alle imprese e accesso a nuove forme di credito per favorire gli investimenti che portano a un maggior efficientamento energetico.

Sono queste le principali misure che Banca Sella ha avviato per offrire un aiuto concreto alle Pmi al fine di contenere gli effetti del caro-energia e l’impatto dell’aumento dei costi legato alle materie prime.

Le imprese, infatti, potranno sottoporre richiesta di sospensione fino a sei mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti già in essere, di modo da incrementare la propria disponibilità di cassa, e accedere a nuovi finanziamenti della durata massima di 36 mesi per far fronte all’incremento delle bollette energetiche.

A disposizione anche alcuni finanziamenti specifici per supportarle nei loro progetti di efficientamento e riqualificazione energetica. In particolare Banca Sella mette a disposizione il “Mutuo Green” dedicato all’acquisto, ristrutturazione o riqualificazione energetica di immobili con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza energetica e contribuire così anche alla diffusione di immobili più sostenibili, e il finanziamento “Energia Pulita” per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di qualsiasi tipologia, come ad esempio impianti fotovoltaici, eolici, biomasse, o idroelettrici. Entrambe i finanziamenti hanno durata massima fino a 180 mesi e con possibilità di essere assistiti da garanzie Mediocredito Centrale e Sace.

“L’aumento dei costi, specialmente quelli legati all’energia e alle materie prime, è un fenomeno che potrà mettere in difficoltà le realtà imprenditoriali – ha dichiarato Andrea Massitti, Head of corporate and small business di Banca Sella. – Con l’avvio di queste iniziative intendiamo dare un segnale concreto e di vicinanza a tutti i territori in cui siamo presenti, al fine di sostenere le imprese a rimanere competitive sul mercato”.