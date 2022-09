BTREES ritorna dal vivo con BiDigital sabato 1° ottobre

Dopo tre anni di stop causa pandemia, BTREES ritorna finalmente dal vivo con la terza edizione di BiDigital, l'atteso evento dedicato al mondo dell'innovazione, organizzato in collaborazione con Sellalab, piattaforma di innovazione del Gruppo Sella, e diventato uno dei punti di riferimento formativi per tutti i professionisti e gli appassionati di digitale.

“L’innovazione digitale ci sta consentendo di sfruttare nuove opportunità di business – spiega l’ad di BTREES Christian Zegna –. E la nostra agenzia sta crescendo sempre di più proprio in questo ambito: stiamo arricchendo i nostri servizi e ci stiamo espandendo in Italia per poter aiutare più da vicino imprese, enti e professionisti a compiere quel salto verso la digitalizzazione e la trasformazione tecnologica che sono ornai diventate imprescindibili”.

Dopo aver chiuso il 2021 con grandi risultati – fatturato in crescita del 30% e acquisizione di nuovi importanti clienti nel suo portfolio – anche il 2022 rappresenta per BTREES un anno di grandi cambiamenti, con l'apertura di una nuova sede a Reggio Emilia, dopo Biella, Torino e Novara, e la collaborazione di brand internazionali che l'hanno scelta per campagne marketing, rebranding, social, new advertising, SEO & digital analysis, cross-media e formazione. BiDigital, giunto alla terza edizione e completamente gratuito, metterà a confronto startup, imprese, professionisti, studenti, curiosi e appassionati del mondo del digitale con esperti del settore nell’ambito dell’innovazione, delle nuove tecnologie, della digital transformation e delle potenziali applicazioni nella nostra vita quotidiana.

Si parlerà di trasformazione digitale nelle aziende, con testimonianze dirette e case study, social, marketing, comunicazione, startup, open innovation, Web3, Metaverso, nuovi business model, opportunità per le imprese e coding. Special guest Rudy Bandiera, speaker e formatore di temi dell’innovazione digitale per le imprese.

Più di 40 ore di formazione e oltre 50 relatori ed esperti per una giornata interamente dedicata ai temi dell’innovazione, del digitale e del futuro, che si svolgerà con il patrocinio della Città di Biella sabato 1 ottobre dalle 9,30 alle 18,30 negli spazi del Lanificio Maurizio Sella a Biella. L’incontro è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-bidigital-2022-396759778177 Programma completo su www.bidigital.it.

BTREES è la new media agency di Ebano S.p.A., holding con sede a Novara leader a livello nazionale in diversi settori, dalla formazione a distanza all'editoria, dal marketing all’e-commerce. BTREES è stata la prima startup accelerata da Sellalab, polo di innovazione di Gruppo Banca Sella. Oggi è leader nel segmento Social&Web, SEO&Digital Analysis e Cross-Media. Al centro di BTREES, e di Ebano, ci sono quattro punti cardine che orientano il lavoro: valorizzazione, responsabilità, sostenibilità e innovazione. Valorizzazione dei clienti, del lavoro, delle risorse, della persona, responsabilità etica e sociale, sostenibilità ambientale e innovazione su media e social. Con un team di 25 professionisti, BTREES ha conquistasto la fiducia di piccoli e grandi brand, nei settori più diversi. Importantissimo anche il risultato di consolidamento raggiunto con i clienti già acquisiti, che hanno permesso di sviluppare upselling di alto valore.

Tra i brand che hanno scelto BTREES ci sono Banca Sella, GRUPPO FINI, Fabrick, Brooksfield, Phyd-Adecco Group, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Fintech District, Emilgroup, Le Conserve della Nonna e molti altri.