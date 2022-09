Auser Vallestrona, il nuovo presidente Carlo Bersano si presenta: “C'è bisogno di nuovi iscritti”

A più di due settimane dalla scomparsa dello storico presidente Pierino Crepaldi, l'Auser Volontariato Vallestrona ha designato il suo successore: si tratta di Carlo Bersano, 62 anni, residente a Strona e da poco meno di un triennio tra le fila dell'associazione.

A lui il compito di portare avanti tutte le iniziative dell'Auser. “L'impegno è gravoso e impegnativo – confida ai nostri taccuini - Non è facile raccogliere il testimone lasciato da una persona insostituibile come Pierino. Ci manca terribilmente. Ora, si prova ad andare avanti con la consapevolezza di raccogliere nuove forze”. Al momento, infatti, l'Auser Vallestrona conta una decina di membri attivi, a cui si aggiungono i tanti volontari. Ma non basta. “I giovani delle nostre zone devono cominciare ad apprendere l'importanza del volontariato e dello spirito di servizio – spiega Bersano - C'è bisogno del loro contributo. Inoltre, siamo alla ricerca di nuovi soci e volontari in supporto di chi già opera. Anche figure femminili, ad esempio per l'accompagnamento di donne in ospedale che potrebbero avere necessità di aiuto e assistenza”.

Sui prossimi appuntamenti in agenda, Bersano anticipa una Santa Messa, in ricordo dei soci mancati, in programma il prossimo 23 ottobre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strona. “Dove renderemo omaggio – sottolinea – a Giuseppe Ottoboni, Pierino Crepaldi e a tutte quelle persone che hanno fatto parte della famiglia di Auser Vallestrona”.

Leggi anche: Valdilana in lutto: è morto Pierino Crepaldi, storico presidente dell'Auser Volontariato Vallestrona