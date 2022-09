Sportivamente Insieme, dopo due anni di pandemia è sempre festa

Anche dopo lo stop di due anni causa pandemia, è sempre festa a «Sportivamente Insieme...», la manifestazione dedicata alle ragazze e ai ragazzi con disabilità organizzata dai club di servizio della provincia, Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo Lions Bugella Civitas, Rotary Biella, Soroptimist e Panathlon e giunta quest’anno, rispolverata e rassettata, alla sua 17ª edizione. «Sempre con tanto entusiasmo - dice Raffaella Bilotti del Panathlon che ha curato la regia con Gigi Marino - i ragazzi hanno giocato fino all’ultimo pallone a disposizione, cercando il canestro decisivo, o la boccia per il punto finale, chiedendo agli istruttori ancora un po’ di tempo prima di finire la giornata e riporre palloni, bastoni, frecce».

A Verrone presso il Centro Sportivo Cedas Lancia, realizzata con la collaborazione del presidente Liborio Schillaci e della sindaca Cinzia Bossi, una giornata all’insegna dello sport per un’offerta sportiva multidisciplinare con calcio, basket, volley, bocce, tennis e golf e per la prima volta il tiro con l’arco. Terminati i giochi, le premiazioni, a cura dei vari presidenti dei club e la foto di gruppo finale hanno decretato la fine del diciassettesimo appuntamento e sancito l’arrivederci al prossimo anno per un rinnovata e occasione d’incontro.