Podismo, le corse della settimana fino al 2 ottobre

- 30 settembre, indossa il tuo pigiama e corri o cammina per i bambini malati di tumore, per la Pigiama Run, a Biella, il cui ricavato servirà a sostenere progetti e servizi concreti a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Iscriviti online: hai tempo fino alle 18.00 del 30 settembre. Questo il programma: H. 17:30, Apertura Sponsor Village, H. 18:30 Ritrovo dei partecipanti, H. 19:00 Partenza Pigiama Run, H. 20:00 circa Rientro a Spazio LILT. La corsa, o camminata, rigorosamente in pigiama, è aperta a tutti: adulti e bambini, famiglie, associazioni sportive, corridori professionisti e non, e a chiunque voglia testimoniare la propria vicinanza ai bambini ricoverati nei reparti oncologici italiani. La partenza è dal Village allestito a Spazio LILT e si attraverserà il centro della città in un percorso lungo circa 5 km.

- 1 ottobre, Pundran an corsa, a Ponderano, pro casa alpina San Giovanni. La partenza è alle ore 17, le iscrizioni sono dalle ore 16 presso l’oratorio San Lorenzo, mentre per informazioni si possono contattare Sergio 339 5694078 o oratorio San Lorenzo 015 541250. Si tratta di una manifestazione ludico motoria a passo libero, e corsa podistica non competitiva di 6 Km. A organizzare la gara è l'oratorio San Lorenzo con la partecipazione del Gruppo Alpini di Ponderano.

- 2 ottobre, Vertitikal Tovo dedicato a Ivan Camurri, Oropa. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte di Venerdì sera, poi sarà possibile iscriversi solo alla mattina della gara presso la zona dedicata a Oropa, piazzale Busancano. Il ritrovo è fissato dalle ore 7.00 presso il piazzale Busancano di Oropa, ore 8.30 chiusura iscrizioni e ritiro pettorali, ore 9.00 partenza a cronometro a intervalli di 15 secondi, ore 14.30 circa premiazioni presso zona iscrizioni. Raccolta pro Fondazione Biella Clelio Angelino, si corre per 2,9Km - 1000 mt+. Si raggiunge la cima del Monte Tovo. Ritorno verso il Rifugio Rosazza.