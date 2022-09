Golf, Simone Bucino vince la Coppa del Presidente

Condizionata dal maltempo sabato, scaldata da un bel sole domenica, nel weekend al Gc Cavaglià si è giocata la Coppa del Presidente (36 buche con prima categoria medal e 2a/3a categoria con la formula maximum score) uno degli appuntamenti clou della stagione. Il successo è andato a Simone Bucino che ha consegnato uno score lordo di 140 (72 68, +4) prevalendo di 2 colpi dopo un bel testa a testa su Filippo Peretti Cucchi (75 67, +6) e di 4 su Massimo Stesina (74 70, +8).

In seconda e terza categoria vittorie rispettivamente di Davide Baroni e Pier Giovanni Deandrea. Numerosi i partecipanti che oltre ai riconoscimenti destinati ai migliori si sono sfidati anche per i premi speciali offerti dallo sponsor Volvo auto.var Gruppo Nuova sa.car tra cui un test drive valido per un weekend su una splendida Volvo XC40 completamente elettrica in comodato d’uso gratuito. Al tavolo della premiazione il Presidente del club Paolo Schellino e Federica Genti di Volvo.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Simone Bucino 140, 1° Netto Filippo Peretti Cucchi 138, 2° Netto Massimo Stesina 140, 3° Netto Rohan Jay Silva 143. 2a categoria: 1° Netto Davide Baroni 141, 2° Netto Gianni Massaglia 141, 3° Netto Roberto Lanza 143. 3a categoria: 1° Netto Pier Giovanni Deandrea 140, 2° Netto Luca Maccagno 142, 3° Netto Grazia Borio 143. 1° Ladies Simona Rosazza Gianin 143. 1° Netto seconda giornata Gianni Feo 65. Nearest buca 6 by Volvo Daniele Tonso m. 0,74. Nearest buca 9 by Volvo Massimo Stesina m. 1,68. Nearest buca 12 by Volvo Marè Massimo m. 2,33.

Il weekend si aprirà sabato con la finale del Circuito Saranno Famosi che vedrà in azione oltre 120 giovani promesse del golf. I giocatori sono usciti dalle varie prove di qualifica disputate nelle varie regioni italiane. Previste gare Under 14 e 12 maschili e femminili su 18 buche (punteggio medal) e un torneo su 9 buche Stableford. In occasione della gara giovanile il campo sarà chiuso fino al pomeriggio. Domenica ritorna la classica Coppa Biver Banca (18 buche, Stableford, 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco con pasta. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.