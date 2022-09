Mosca: "Lega sarà determinante nel nuovo Governo, ripartiamo da militanti e riunioni in sede"

“La Lega, con oltre 100 parlamentari eletti, sarà determinante nel nuovo governo, sia in aula sia nei lavori delle commissioni”. Così il commissario provinciale Michele Mosca commenta il risultato delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. E aggiunge: “Siamo fondamentali per costituire la maggioranza assoluta di centrodestra in entrambe le camere. Questo significa che la Lega sarà decisiva per tutti i provvedimenti che entreranno in Parlamento e che verranno eventualmente approvati”.

Poi sul voto: “Ci aspettavamo una percentuale più alta – ammette Mosca-. Prendiamo atto che l’elettorato non ha apprezzato l’ingresso della Lega nel governo Draghi. Ora è però il momento di guardare al futuro: in Piemonte siamo il terzo partito davanti al M5S”. E nel Biellese: “A livello locale, i dati sono in linea con il resto della Regione e degli altri collegi uninominali e plurinominali del Piemonte 2. A livello provinciale abbiamo svolto una campagna elettorale con volantinaggi e gazebo non solo Biella e a Cossato, ma anche nei mercati come a Valdilana, Mongrando, Vigliano Biellese, fino ad arrivare alla Legafest a Ponderano. Ringrazio i militanti per il loro impegno, hanno contribuito con entusiasmo alla campagna elettorale”.

Mosca ora guarda al futuro: “Penso che si debba ripartire proprio da loro e dalle riunioni in sede che come sempre svolgiamo ogni lunedì sera. Le porte sono aperte a tutti, ci sarà spazio per chiunque abbia buona volontà – conclude –. E’ già partita la serie dei congressi cittadini, un vero e proprio stimolo al rinnovamento e al coinvolgimento di nuove persone che potranno portare contributi importanti al movimento, che ha ampi margini di crescita”.