Elezioni 2022, sfuma l'impresa di Antonio Filoni: “Niente Parlamento ma 13.634 volte grazie”

Niente impresa per Antonio Filoni, che per un soffio sfuma il sogno di entrare nel nuovo Parlamento. Ai social, il sindaco di Mongrando nonché candidato dell'alleanza Verdi-Sinistra ha affidato la sua analisi politica: “I risultati sono arrivati e come ampiamente prevedibile la destra ha vinto le elezioni. Come sapete la nostra Alleanza Verdi e Sinistra ha provato, fino all’ultimo, a rendere largo il campo alternativo a quello che si è imposto nelle urne. Non ci siamo riusciti e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante la difficilissima sfida che abbiamo avuto davanti ci siamo rimboccati le maniche, in neanche un mese abbiamo consumato le suole delle scarpe per girare il Biellese, il Novarese, il Vercellese e il Verbano Cusio Ossola per far conoscere le nostre proposte per una vera alternativa sociale e ambientale per questi territori e questo paese. Dopo un mese e a spoglio concluso non possiamo che gioire e ringraziare le tante e i tanti cittadini che ci hanno dato fiducia: 13.634 volte grazie! Grazie alle mie e ai miei concittadini di Mongrando che ci hanno permesso di superare l’otto per cento ma anche ai cittadini e alle cittadine di Biella che hanno riportato la Sinistra e gli ecologisti a percentuali vicine al 6%. La nostra Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto più di un milione di voti in tutta Italia. Anche grazie al nostro risultato qui nel nord Piemonte. Una ventina di deputati e deputate rappresenteranno le nostre idee e porteranno avanti le nostre battaglie nel prossimo parlamento. Tra di loro ci sarà sicuramente il nostro consigliere regionale piemontese Marco Grimaldi, un compagno e un amico che, in tutti questi anni, ha sempre dimostrato attenzione e impegno per il nostro territorio e la nostra provincia. Quasi sicuramente non siederò nel prossimo parlamento. Non vi nascondo che ci speravo, ci speravamo. Da troppi decenni manca una voce biellese di sinistra vera a Roma e credevamo che questa fosse la volta buona. Verranno tempi migliori e meno neri. Noi da oggi ricominceremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: batterci per la giustizia sociale e la giustizia climatica. Contro le destre, per una vera e concreta alternativa di società. Abbiamo ancora tanta strada da fare: dateci una mano. Facciamola insieme! Grazie Corrado Cossu, Luisa Nasso, Alessandro Pizzi, Stefania Broglia , Filippo Sasso, Roberto Pietrobon Pino Filoni e tanti altri .. che mi hanno supportato e sopportato in questa Campagna Elettorale”.