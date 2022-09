Gli alunni dell’Alberghiero di Valdilana a Palazzo Gromo Losa

Quattro allievi del “Gae” di Mosso , Tura Francesco, Bassino Matteo, Laino Davide e Santomauro Antonio hanno partecipato all’ Open Innovation Day per il 23 settembre presso Palazzo Gromo Losa con un gruppo di altri ragazzi del territorio biellese con età compresa tra i 17 e i 27 anni. Hanno parlato della loro idea di lavoro, dei valori ricercati nel lavoro, di che caratteristiche debba avere l’occupazione ideale, di come le imprese possano attrarre e mantenere talenti al loro interno.

Hanno ragionato sul futuro, sulle aspettative verso il territorio, su come il biellese possa divenire attrattivo per i giovani. L’evento è stato organizzato grazie ai progetti Reshape e Skilland in collaborazione con Fondazione Zegna e con il consorzio “Il filo da Tessere” . Durante l’Open Innovation Day, a partire dalle 9 alle 19.30 i ragazzi hanno affrontato le tematiche suesposte, discusso, sviluppato idee, suggerimenti ed output mirati che poi hanno esposto nel pomeriggio ad un gruppo di stakeholder territoriali sensibili ed attenti al tema dei giovani e del mondo del lavoro. Una giornata costruttiva e interessante che ha dato la possibilità di confronto e discussione.