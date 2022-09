Hobby e tecnologia, una sinergia sempre più forte

Gli ultimi anni hanno cementato sempre di più il nostro rapporto con la tecnologia. Grazie ad essa lavoriamo, comunichiamo e trascorriamo il tempo libero. Quando si parla di tecnologia e hobby, sono numerosi i punti di riferimento che si possono considerare. Nelle prossime righe, ne abbiamo elencati sei che, oggi come oggi, vanno per la maggiore.

Il lato tech della lettura

Si dice che in Italia ci siano più libri pubblicati ogni anno che lettori. Se fino a qualche anno fa i numeri di questi ultimi erano impietosi, oggi le cose stanno leggermente migliorando in parte per gli eventi dedicati ai libri , ma soprattutto grazie alla tecnologia e al web in particolare. I lettori di e-book permettono di sfogliare i propri romanzi preferiti in diversi contesti, dal divano di casa fino ai mezzi pubblici andando al lavoro. Una menzione importante deve essere dedicata agli abbonamenti forniti da piattaforme come Amazon. A fronte di una fee mensile o annuale, è possibile accedere a una libreria di titoli a dir poco illimitata sia per quanto riguarda i generi, sia per quel che concerne gli autori.

Viva i puzzle

Vi ricordate le serate in famiglia attorno al tavolo trascorse facendo puzzle? Questo fantastico hobby, amato da grandi e piccini, si è oggi trasferito sulla rete. Fare puzzle online a tema artistico , per esempio, è un passatempo istruttivo e anche semplice. Esistono numerosi portali gratuiti che permettono di cimentarsi scegliendo il numero di pezzi, il soggetto e sfidare il record di altri giocatori.

I social, nuova cassa di risonanza per i fotografi

Per chi ha l’hobby della fotografia, i social hanno rappresentato una rivoluzione senza eguali, di portata forse maggiore rispetto al passaggio epocale dal rullino alla macchina digitale. Per rendersene conto, basta fare cenno al ruolo che hanno le community locali su piattaforme come Instagram. Si tratta di profili - che molto spesso hanno dietro vere e proprie associazioni - grazie ai quali i fotografi amatoriali hanno la possibilità di dare visibilità ai propri scatti (ovviamente parliamo di quelli dedicati a una specifica area geografica o città).

La nuova vita dei giocatori di ruolo

I giochi di ruolo, soprattutto quelli di carte, hanno alle spalle una storia lunga decenni. Il web, però, ha cambiato radicalmente il modo di viverli. A dimostrazione di ciò, è possibile citare il ruolo dei forum. Anche se siamo da quasi 20 anni nell’era dei social e del web 2.0, questi spazi continuano ad essere molto frequentati e animati da discussioni. Chiaramente si tratta solo del primo passo prima dell’incontro fisico per la partita vera e propria.





Quando la passione diventa un business (a diversi zeri)

Parlare di come la tecnologia e il web hanno rivoluzionato in pochi anni il modo di approcciarsi agli hobby vuol dire, per forza di cose, citare Twitch e lo streaming online. Fino a 10/15 anni fa, l’immagine dell’appassionato di videogiochi, soprattutto se molto giovane, era quella di un ragazzo chiuso nella sua stanza con pochi contatti con il mondo esterno e un successo inesistente in quasi tutti gli ambiti della vita.





Oggi, a 2022 quasi alla fine, le cose sono molto diverse. Grazie a piattaforme di streaming online come Twitch , tantissimi appassionati di videogiochi hanno fatto del loro hobby un business a diversi zeri. Sono numerosi gli streamer che riescono non solo a vivere delle loro partite, ma che sono diventati delle vere e proprie star ricercatissime dagli sponsor.

Hobby creativi e Instagram, un binomio inseparabile

Chi ha un hobby creativo può trovare oggi in Instagram un canale prezioso sia per divulgare le proprie opere, sia per venderle e creare un piccolo business. Attenzione: se lo si inizia senza Partita IVA, non è consentito esporre i prezzi. Li si può dire, ma in contesti privati come i messaggi diretti o eventuali scambi di mail.