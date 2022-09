Sellmat tra i sostenitori del Biella Master

In foto il Dottor Carlo Pavero – Amministratore Delegato Sellmat

Il Biella Master delle Fibre Nobili, giunto alla XXXII edizione, continua ad attrarre l’attenzione di importanti aziende sostenitrici, non solo di estrazione tessile. Grazie all’amicizia del signor Luciano Barbera, Presidente e ispiratore del Biella Master, con la Famiglia Pavero Franco e Carlo, in questi giorni ha infatti iscritto il proprio nome tra i contributori del Biella Master la Sellmat, nota Azienda di distribuzione di bevande e altri prodotti alimentari.

La Sellmat è nata da una intuizione di Adriano Foglia e Franco Pavero nel 1963, anno in cui iniziò l’era della distribuzione automatica in Italia, ed è stata la prima azienda operante in Italia nel settore del Vending, ottenendo un grande successo su tutto il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. Al 15 ottobre terminano le iscrizioni alla 32° edizione del Biella Master, corso postuniversitario che si pone al vertice nel settore tessile/abbigliamento grazie alla sua preparazione manageriale di eccellenza. Ha una durata di 13 mesi, eroga borse di studio fino a 6.000 euro e, unico nel suo genere, offre la possibilità di svolgere esperienze formative nel settore tessile/abbigliamento anche internazionali presso le sedi delle più prestigiose aziende.